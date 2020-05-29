Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест

В Україні стартував 7-й фестиваль кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, який щороку безкоштовно знайомить українських дітей як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. У 2020 році він вперше відбувається онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті. За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначить його аудиторія – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Урочиста церемонія також відбудеться онлайн – вперше в історії Чілдрен Кінофесту її мають змогу побачити всі глядачі фестивалю. 29 травня об 19:00 на сторінці Чілдрен Кінофест у Facebook глядачів чекатимуть:

співачка, композиторка і бандуристка Марина Krutь, учасниця шоу "X-Фактор" та національного відбору на "Євробачення 2020", із піснею "Радій"

посол фестивалю 2020 року – музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

журі конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу "Перші ластівки" актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки "Викрадена принцеса"

програмний директор фестивалю Ілля Дядик

символ і талісман Чілдрен Кінофесту – Совеня Чарлі

Фільм відкриття Чілдрен Кінофесту – австралійська сімейна стрічка "Мій друг містер Персіваль". Одну з головних ролей у ній виконав лауреат премій "Оскар" та "Золотий глобус", зірка серій фільмів "Пірати Карибського моря" Джеффрі Раш. Фільм, заснований на світовому бестселері "Штормик та містер Персіваль", розповідає історію дивовижної дружби хлопчика та пелікана-сироти.

Окрім неї, за звання найкращого фільму року у конкурсній програмі Чілдрен Кінофесту змагаються фантастична пригодницька стрічка "Фокстер & Макс" (Україна), драма "Салон краси Ромі" (Нідерланди, Німеччина), роуд-муві "Лос Бандо" (Норвегія, Швеція), фентезі "Тім Талер, або Проданий сміх" (Німеччина), та анімаційні фільми "Гол!" (Велика Британія) і "Сіпсік – лялька-друг" (Естонія, Данія).

У позаконкурсній програмі фестивалю на глядачів чекає ретроспективна добірка "Чарівник Жорж Мельєс" та спеціальна подія до Дня захисту дітей – онлайн-прем'єра переможця Чілдрен Кінофесту 2019 року, анімаційного фентезі "Викрадена принцеса".

У рамках фестивалю вже вчетверте відбувається Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів. Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій" – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Серед фіналістів дитячого конкурсу підліткові драми, фільми про дружбу, інопланетян та пандемію, VR та пластилінова анімація. Зі списком фіналістів можна ознайомитися на сайті.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

VІІ Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 року на сайті. Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час.