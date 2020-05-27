Німецький суд відмовив екстрадувати Онищенка в Україну

Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який раніше просив Німеччини надати йому політичний притулок.

Про це йдеться в повідомленні інтернет-видання Deutsche Welle з посиланням на рішення суду від 27 травня, передають Українські Новини.

Судді вирішили, що в даний час не можна встановити, що кримінальне переслідування Онищенка в Україні здійснюється з політичних мотивів.

"Через брак гарантій належного утримання в українській в'язниці судді не задовольнили клопотання прокуратури про екстрадицію підозрюваного у створенні корупційних схем екс-депутата ВР Олександра Онищенка", - йдеться в повідомленні.

У поясненні до постанови судового органу зазначається, що "існує значна імовірність того, що в разі екстрадиції Онищенко "не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов утримання у в'язницях", в тому числі і Європейської конвенції з прав людини, тому екстрадиція є неприпустимою.

Раніше суд звернувся до української влади з проханням надати детальний опис умов утримання під вартою, на які міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві.

Однак тоді українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах" про те, що міжнародні стандарти будуть дотримані.

Таких запевнень суддям в Ольденбурзі було недостатньо.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Ради Онищенко з Німеччини.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

У листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенко.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.