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27 травня 2020, середа, 14:31 6
Судова влада 2020-05-27T17:00:04+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедиктова запропонувала САП продемонструвати конкретні вироки судів над корупціонерами

Генпрокурор Венедиктова запропонувала САП продемонструвати конкретні вироки судів над корупціонерами

Кира Молчанова
ГПУ, САП, Назар Холодницький, Ірина Венедиктова

Венедиктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, продовжила критикувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.

Про це Венедиктова написала на своїй сторінці в Facebook.

Її пост став відповіддю на заяву глави САП Назара Холодницкого про те, що він може спростувати кожне слово генпрокурора про бездіяльність його відомства.

"Шановні колеги - прокурори САП! Наведіть найяскравіші приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роки, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися, або хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - написала в соцмережі Венедиктова.

Ірина Венедиктова. Скріншот: Facebook Irina VenediktovaІрина Венедиктова. Скріншот: Facebook Irina Venediktova

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедиктової за квітень склала 47 230 гривень.

17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедиктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедиктової. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Венедиктової в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.

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