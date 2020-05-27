МЗС вважає підлою й низькою заяву екс-канцлера Німеччини щодо посла України

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар вважає підлим і низьким вислів колишнього канцлера Німеччини (1998-2005), голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть" Герхарда Шредера про посла України Андрія Мельника, як про "якогось карлика з України".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Дуже підленько і низько, як для екс-канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей коментар Шрьодера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима! А нашого посла в образу не дамо!", - написав він.

Раніше Шредер в своєму подкасті обурився, що його дозволяє собі критикувати посол - "якийсь карлик з України", не називаючи ім'я Мельника прямо.

До цього Мельник в одному зі своїх інтерв'ю німецьким ЗМІ розкритикував заклик Шредера до зняття санкцій з Росії.

Мельник назвав екс-канцлера Німеччини "топ-лобістом Кремля".

Сам посол ніяк не прокоментував слова Шредера.

Проте він ретвітнув новину, в описі якої була наведена цитата Шредера з коментарем про те, що, схоже, екс-канцлера зачепила критика Мельника.

Також посол ретвітнув коментар Боднара.

Скріншот Twitter-аккаунта посла України в Німеччині Андрія Мельника

Як повідомляли Українські Новини, раніше посол України в Німеччині відмовився брати участь у церемонії завершення Другої світової війни через Росію.

Німеччина визнає однозначну відповідальність за розв'язання війни, хоча Зеленський вважає інакше.