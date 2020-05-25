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  • Вчора кількість госпіталізованих з коронавірусом знизилась на 75% у порівнянні з попереднім днем
25 травня 2020, понеділок, 12:05 8
Медицина 2020-05-25T12:30:01+03:00
Українські Новини
Вчора кількість госпіталізованих з коронавірусом знизилась на 75% у порівнянні з попереднім днем

Вчора кількість госпіталізованих з коронавірусом знизилась на 75% у порівнянні з попереднім днем

Ирина Николенко
Максим Степанов, коронавірус в Україні, Covid-19, Мінздрав
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

В той час, як в Україні за минулу добу виявили 259 випадків зараження коронавірусом, 24 травня було госпіталізовано 77 хворих з коронавірусною інфекцією. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Серед 259 осіб, у яких 24 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 16 дітей і 43 медпрацівника.

"Було госпіталізовано 77 осіб", – повідомив Максим Степанов

Всього з початку епідемії захворіли 1 546 дітей і 4 112 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 620 пацієнтам, 763 з яких медпрацівники та 262 – діти.

підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 256 хворих з коронавірусною інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника.

На амбулаторному лікуванні залишалися 14 625 пацієнтів, з них 3 349 медпрацівників і 1 284 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 травня, в Україні зафіксували 406 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього хворих близько 21 тисячі.

У МОЗ вважають, що після п'ятого етапу виходу з карантину, обмеження можуть залишитися.

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