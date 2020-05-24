"Якщо взагалі не тестувати, то хворих не буде", — Степанов розкритикував ідею змінити вимоги до ослаблення кар

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає неприпустимим змінювати вже вироблені критерії визначення, за якими може область переходити на наступний етап виходу з карантину.

Про це він заявив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Особливо задають питання щодо кількості тестувань. Він (критерій) у нас визначений як 12 тестувань на 100 тис. населення. Запитують, може, знизити цей показник, тому що є невелика кількість хворих. Я вам можу сказати дуже просто: якщо взагалі не тестувати, то хворих не буде. Я маю на увазі, на папері", — сказав Степанов.

Він зазначив, що усі критерії, визначені для переходу на різні етапи пом'якшення карантину, є важливими.

Як повідомляли Українські Новини, Луганська область вирішила пом'якшити карантинні обмеження з 25 травня при тому, що вона не відповідає критерію кількості тестів на коронавірус на 100 тис. населення - показник складає 7,09 при необхідному 12.

При цьому не готовими до ослаблення карантину були 8 областей: Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також Київ.