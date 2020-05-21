"Нафтогаз" шукає антикризового менеджера "Газтранзит"

Национальаня акціонерна компанія "Нафтогаз України" шукає члена правління приватного акціонерного товариства "Газтранзит" (Київ) для управління підприємством в умовах кризи.

Про це Українським Новинам повідомили в "Нафтогазі".

Згідно з інформацією на сайті "Нафтогазу", 19 травня компанія опублікувала вакансію на посаду члена правління в суспільстві, яке здійснює транспортування газу в південному напрямку.

"Це "Газтранзит", - відповіли в "Нафтогазі" на питання, для якоїсь компанії шукають члена правління.

В описі вакансії вказується, що кандидат на посаду повинен мати повну вищу юридичну, економічну або менеджерська освіта, мати від 7 років досвіду керівництва підприємством зі штатом від 200 чоловік, досвід антикризового керівництва від 3 років.

Основним завданням на посаді є управління підприємством в умовах кризи і при неможливості вивести підприємство з кризи, виконувати роль арбітражного керівника.

Як повідомляли Українські Новини, після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити 47 тис. гривень зарплати працівникам ще місяць.

При цьому незважаючи на обмеження в 47,2 тис. гривень, члени спостережної ради "Нафтогазу" отримали по півмільйона зарплати.