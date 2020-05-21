підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 травня 2020, четвер, 17:45 1
Економіка 2020-05-21T17:50:08+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" шукає антикризового менеджера "Газтранзит"

"Нафтогаз" шукає антикризового менеджера "Газтранзит"

Григорий Яковенко
Газпром, Топ-менеджер, Нафтогаз, транзит газу
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальаня акціонерна компанія "Нафтогаз України" шукає члена правління приватного акціонерного товариства "Газтранзит" (Київ) для управління підприємством в умовах кризи.

Про це Українським Новинам повідомили в "Нафтогазі".

Згідно з інформацією на сайті "Нафтогазу", 19 травня компанія опублікувала вакансію на посаду члена правління в суспільстві, яке здійснює транспортування газу в південному напрямку.

"Це "Газтранзит", - відповіли в "Нафтогазі" на питання, для якоїсь компанії шукають члена правління.

В описі вакансії вказується, що кандидат на посаду повинен мати повну вищу юридичну, економічну або менеджерська освіта, мати від 7 років досвіду керівництва підприємством зі штатом від 200 чоловік, досвід антикризового керівництва від 3 років.

Основним завданням на посаді є управління підприємством в умовах кризи і при неможливості вивести підприємство з кризи, виконувати роль арбітражного керівника.

Як повідомляли Українські Новини, після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити 47 тис. гривень зарплати працівникам ще місяць.

При цьому незважаючи на обмеження в 47,2 тис. гривень, члени спостережної ради "Нафтогазу" отримали по півмільйона зарплати.

Більше новин про: Газпром Топ-менеджер Нафтогаз транзит газу

Після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити...
НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним...
З початку року Україна вдвічі скоротила транзит га...
Григорович планував врятуватися від дефолту держко...
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
"Нафтогаз" шукає антикризового менеджера "Газтранзит" 17:45
Гривня на міжбанку падає другий день поспіль 17:36
Криклій приховує громадянську дружину, щоб не декларувати доходи, - ЗМІ 17:28
Грузія скасовує надзвичайний стан і комендантську годину з 23 травня 17:21
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok