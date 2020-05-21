підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Китай проводить масштабну дезінформацію, щоб Байден виграв вибори, – Трамп
21 травня 2020, четвер, 15:47 7
Америка 2020-05-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
Китай проводить масштабну дезінформацію, щоб Байден виграв вибори, – Трамп

Китай проводить масштабну дезінформацію, щоб Байден виграв вибори, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вибори президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп практично кожен день звинувачує Китай в ініціюванні поширення коронавірусу і в наслідках пандемії для всього світу. Тим часом, глава США у своєму Twitter заявив, що масштабна дезінформація Китаю спрямована на те, щоб майбутні президентські вибори виграв головний суперник Трампа, колишній віце-президент США Джо Байден.

Дональд Трамп назвав ганьбою дезінформаційну і пропагандистську атаку Китаю на США і Європу, а також спробою відволікти увагу громадськості від COVID-19.

"Китай веде масовану дезінформаційну кампанію, тому що вони відчайдушно хочуть, щоб сонний Джо Байден виграв президентську гонку, щоб вони могли продовжувати грабувати Сполучені Штати, як вони це робили десятиліттями, поки не з'явився я!", – написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній віце-президент і майбутній офіційний кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що, на його думку, Трамп спробує відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді 2020 року.

Проте сам же президент спростував слова Байдена.

Більше новин про: США Джо Байден Дональд Трамп Вибори президента США 2020

У США збитки від коронавірусу по всьому світу оцін...
Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України...
Дональд і Меланія Трамп отримали в подарунок по ви...
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпро...
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
В Україні вже п'ять тижнів не вмирають від грипу 16:39
У Чернівецьку область направили вертоліт для вивезення хворих COVID-19 16:29
За екс-міністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві, внесли заставу 14 млн гривень, і він вийшов із СІЗО 16:26
Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей: як зміняться польоти 16:17
На Харківщині семеро людей через COVID-19 потрапили в реанімацію 15:58
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok