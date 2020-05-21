Енергоефективність допоможе бізнесу швидше подолати наслідки пандемії, – YASNO

Впровадження енергоефективних проектів на промислових підприємствах допоможе підвищити прибутковість бізнесу, знизити витрати на енергоресурси, підвищити промислову безпеку і допоможе подолати економічні наслідки пандемії коронавіруса. Такі заходи збережуть робочі місця та знизять вплив промисловості на навколишнє середовище.

Про усі переваги енергоефективних технологій для українських промисловців розповів Ярослав Казмірук, керівник департаменту з управління проектами енергосервісної компанії YASNO Efficiency під час Всеукраїнського онлайн-марафону "Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020".

Енергосервісні проекти YASNO Efficiency допомагають підприємствам економити від 20 до 90% енергоресурсів.

"Подібні проекти проходять у декілька етапів. Спочатку ми встановлюємо прилади обліку та аналізу умов енергоспоживання, щоб виявити потенціал енергозбереження підприємства. Після цього важливо визначити чіткий перелік необхідних заходів, їх пріоритетність, а також джерела фінансування. Після впровадження комплексних енергоефективних заходів промислові компанії майже відразу можуть спостерігати зниження витрат на енергоресурси", - сказав Ярослав Казмірук.

За словами експерта, підвищення енергоефективності підприємств допоможе їм швидше подолати економічні наслідки пандемії коронавірусу та карантину.

В YASNO зазначили, що у великого бізнесу існує велика кількість бар'єрів для підвищення енергоефективності. Зокрема, це застаріле обладнання, неефективне використання ресурсів, високі питомі витрати енергії на одиницю продукції. Українським підприємствам часто не вистачає зовнішнього фінансування для запуску комплексного енергосервісу.

Ярослав Казмірук розповів про успішні приклади впровадження енергоефективних проектів на українських підприємствах. Наприклад, модернізація системи освітлення в турбінному відділенні центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська" допомогла заощадити до 90% електроенергії, а модернізація насоса транспортної води на Курахівській ЦЗФ — на 40% знизила витрати енергоресурсів і заощадила підприємству 350 тис. кВт·год на рік. Модернізація випалювальних машин на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча "Метінвесту" скоротила використання природного газу на 1,6 млн куб. м та викиди СО2 на 3 тис. тонн на рік.