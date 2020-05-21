підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Енергоефективність допоможе бізнесу швидше подолати наслідки пандемії, – YASNO
21 травня 2020, четвер, 15:23 153
Економіка 2020-05-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Енергоефективність допоможе бізнесу швидше подолати наслідки пандемії, – YASNO

Енергоефективність допоможе бізнесу швидше подолати наслідки пандемії, – YASNO

Павло Твердохліб
Електроенергія, YASNO, Ярослав Казмірук
Електроенергія (ілюстрація). Фото: censor.net.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: censor.net.ua

Впровадження енергоефективних проектів на промислових підприємствах допоможе підвищити прибутковість бізнесу, знизити витрати на енергоресурси, підвищити промислову безпеку і допоможе подолати економічні наслідки пандемії коронавіруса. Такі заходи збережуть робочі місця та знизять вплив промисловості на навколишнє середовище.

Про усі переваги енергоефективних технологій для українських промисловців розповів Ярослав Казмірук, керівник департаменту з управління проектами енергосервісної компанії YASNO Efficiency під час Всеукраїнського онлайн-марафону "Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020".

Енергосервісні проекти YASNO Efficiency допомагають підприємствам економити від 20 до 90% енергоресурсів.

"Подібні проекти проходять у декілька етапів. Спочатку ми встановлюємо прилади обліку та аналізу умов енергоспоживання, щоб виявити потенціал енергозбереження підприємства. Після цього важливо визначити чіткий перелік необхідних заходів, їх пріоритетність, а також джерела фінансування. Після впровадження комплексних енергоефективних заходів промислові компанії майже відразу можуть спостерігати зниження витрат на енергоресурси", - сказав Ярослав Казмірук.

За словами експерта, підвищення енергоефективності підприємств допоможе їм швидше подолати економічні наслідки пандемії коронавірусу та карантину.

В YASNO зазначили, що у великого бізнесу існує велика кількість бар'єрів для підвищення енергоефективності. Зокрема, це застаріле обладнання, неефективне використання ресурсів, високі питомі витрати енергії на одиницю продукції. Українським підприємствам часто не вистачає зовнішнього фінансування для запуску комплексного енергосервісу.

Ярослав Казмірук розповів про успішні приклади впровадження енергоефективних проектів на українських підприємствах. Наприклад, модернізація системи освітлення в турбінному відділенні центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська" допомогла заощадити до 90% електроенергії, а модернізація насоса транспортної води на Курахівській ЦЗФ — на 40% знизила витрати енергоресурсів і заощадила підприємству 350 тис. кВт·год на рік. Модернізація випалювальних машин на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча "Метінвесту" скоротила використання природного газу на 1,6 млн куб. м та викиди СО2 на 3 тис. тонн на рік.

Більше новин про: Електроенергія YASNO Ярослав Казмірук

З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
В Україні вже п'ять тижнів не вмирають від грипу 16:39
У Чернівецьку область направили вертоліт для вивезення хворих COVID-19 16:29
За екс-міністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві, внесли заставу 14 млн гривень, і він вийшов із СІЗО 16:26
Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей: як зміняться польоти 16:17
На Харківщині семеро людей через COVID-19 потрапили в реанімацію 15:58
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok