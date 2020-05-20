Головний підсумок року президентства Зеленського – обман виборців

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявила, що головним підсумком року президентства Володимира Зеленського є обман своїх виборців.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні виповнюється рік з інавгурації Володимира Зеленського. З його обранням на цю посаду мільйони українських громадян пов'язували надію на мир, на зміни в країні і поліпшення свого життя. Всі вони виявилися обмануті і зраджені.

Володимир Зеленський переміг як президент-миротворець. Всього за рік він обіцяв мирним шляхом врегулювати конфлікт на Донбасі. Обмін полоненими, розведення сил в декількох точках на Донбасі, зустріч в Нормандські форматі - це був крок вперед. Але сьогодні переговори перетворилися в конвульсії: крок вперед, два назад. Робота над політичним врегулюванням не ведеться. На сході посилилися обстріли і гинуть люди. Зеленський заграє з радикалами, його позиція по Донбасу зрівнялася з позицією Порошенко.

Президент обіцяв відповідальну владу і порядок в державі. Але тут же незаконно і невдало спробував підсилити свої повноваження, привів у владу непідготовлених і безграмотних людей. Через бездумні рішення, постійну кадрову чехарду у владі тривало руйнування української медицини і економіки. Країна виявилася не готова до протистояння епідемії і занурюється в глибоку соціально-економічну кризу.

Володимир Зеленський обіцяв викоренити корупцію. Притягнути до відповідальності Порошенко і його оточення, яке наживається на війні і бідності. Не допустити розкрадання бюджету і торгівлі посадами. Зараз владу постійно стрясають корупційні скандали з "плівками Єрмака", роботою "Центренерго", мародерством на закупівлі засобів захисту в період епідемії, масове вивезення масок в Китай наближеним до влади олігархом. Порошенко і його команда стали новими політичними партнерами президента Зеленського і отримали статус "недоторканних", - опозиціонери перерахували невиконані обіцянки Зеленського.

В ОПЗЖ нагадали, що Зеленський обіцяв чути народ і виконувати волю громадян. Але ставши Президентом повністю відвернувся від українського народу і зрадив своїх виборців. Всупереч волі народу, без проведення референдуму продана українська земля. Розпродаються підприємства. Триває всупереч передвиборним обіцянкам, політика дискримінації російськомовних громадян України, більшість з яких, голосували на виборах за Зеленського. Тепер він не хоче чути думки людей і разом з ними святкувати їх свята. За Зеленского влада відмовилася святкувати День Перемоги.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від Зеленського відповісти за невиконані обіцянки. Пояснити людям, чому країна живе все гірше, а влада продовжує політику ворожнечі і злиднів. І як ставши президентом, він з такою легкістю відмовився від усього, що вважав своїми ідеями і зобов'язаннями.