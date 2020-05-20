За добу МОЗ збільшив кількість тестів на коронавірус на 21%

В той час як станом на 20 травня в Україні зафіксували 354 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, за минулу добу кількість проведених досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) збільшилася на 21,3% до 8,6 тис. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 19 травня провели 8 568 досліджень на коронавірус методом ПЛР, що на 21,3% більше порівняно з попередньою добою.

"За минулу добу здійснено 8 568 досліджень методом ПЛР", – повідомив Максим Степанов.

Крім того, за цей рік було проведено 248 529 досліджень на коронавірус.

Також у МОЗ повідомили, що 19 травня в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 1 154 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Всього за 2020 рік – 48 328 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня у Києві та ще чотирьох областях провели найбільшу кількість тестів на коронавірусну інфекцію.

Також у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кому в першу чергу будуть робити тести на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА).