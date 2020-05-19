Членами наглядових рад держкомпаній дозволять бути тільки громадянам України, - законопроект

37 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити бути членами наглядових рад державних компаній тільки громадянам України.

Відповідний законопроект №3487 був зареєстрований в Раді 15 травня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, депутати пропонують законодавчо закріпити такі вимоги до кандидатів у члени наглядових рад державних підприємств, єдиним акціонером яких є держава: громадянин України, який на момент призначення досяг 21-річного віку; на протязі останніх 5 років проживає на території України; володіє державною мовою.

"Необхідність такого регулювання пов'язана з тим, що наглядова рада держпідприємства є органом, що здійснює захист прав держави, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника підприємства. Враховуючи ту обставину, що більшість держпідприємств мають стратегічний характер, а їх функціонування опосередковано впливає на економічну безпеку і стабільність держави, необхідно забезпечити діяльність наглядових рад таким чином, щоб вона відповідала інтересам держави і суспільства", - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін обмежив зарплату членів наглядових рад держкомпаній до кінця карантину.

При цьому, в карантин Приватбанк виплатив членам наглядової ради півмільйонні гонорари.