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19 травня 2020, вівторок, 13:20 6
Силові структури 2020-05-19T14:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ зайнялася інтерв'ю Гиркина Гордону і шукає там докази проти РФ

СБУ зайнялася інтерв'ю Гиркина Гордону і шукає там докази проти РФ

Ольга Фандорина
СБУ, Дмитро Гордон, Ігор Гіркін, Інтерв'ю
Гиркин дав інтерв'ю Гордону. Скріншот відео
Гиркин дав інтерв'ю Гордону. Скріншот відео

Інтерв'ю Ігоря Гіркіна журналісту Дмитру Гордону проаналізують на наявність додаткових доказів проти Росії. Саме інтерв'ю було ініціативою тільки журналіста.

Про це РБК-Україна розповіла речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

СБУ стверджує, що інтерв'ю з Наталею Поклонської та Ігорем Гіркіним є ініціативою Гордона.

"Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацією території України і фактичного розв'язання війни на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в понеділок, 18 травня, вийшло інтерв'ю Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гиркиным (Стрілецької). Інтерв'ю викликало шквал критики в українських соцмережах, а на YouTube кількість негативних реакцій майже досягла 20 000.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".

Пізніше слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing рейсу МН17, в тому числі Гиркину.

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