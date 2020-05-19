підписатися на розсилку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський проведе прес-конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ
19 травня 2020, вівторок, 11:07 14
Політика 2020-05-19T12:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський проведе прес-конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ

Зеленський проведе прес-конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ

Анна Рудык
Володимир Зеленський, інавгурація, інавгурація Зеленського, прес-конференція Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію в річницю своєї інавгурації, 20 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться прес-конференція Президента України Володимира Зеленського", - сказано в ньому.

Спілкування зі ЗМІ пройде в парковій частині Маріїнського палацу.

"У зв'язку з карантинними заходами, впровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", - йдеться в повідомленні.

Офіс має намір акредитувати від одного ЗМІ одного журналіста, а також одного фотографа або відеооператора.

Як повідомляли Українські Новини, менее 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно. 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

А 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.

Більше новин про: Володимир Зеленський інавгурація інавгурація Зеленського прес-конференція Президента

Збірка від МІ-6 і "покемон" від Джека Ма: що дарув...
Розпродаж президентського майна: Держуправління сп...
У Словаччині пройшла інавгурація першої в історії ...
Зеленський призначив головою Дніпровського району ...
Запустять наземний транспорт і відкриють спортзали: що дозволять з 22 травня у Києві
Рада сьогодні розгляне спрощення отримання українського паспорта росіянами
Новини
Акціонери «Росток Холдингу» планують розвивати компанію, - гендиректор 11:56
Справу про можливе хабарництво Поворозника засекретили 11:37
Ваші помилки занадто дорогі: Трамп хоче назавжди позбавити фінансування ВООЗ 11:33
Зеленський проведе прес-конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ 11:07
Індія може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від COVID-19. До осені планується понад 20 млн доз 11:07
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті" 11:35
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування 21:54
У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу 11:32
більше новин
Відновлення роботи київського метро. Як платити за проїзд після запуску
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok