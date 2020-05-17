Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов

Україна прийнята до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу як спостерігача в той час, як пем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на надання Європейським Союзом Україні траншу макрофінансової допомоги до червня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Почну з хорошої новини, днями ми отримали лист від Європейської комісії, що Україна прийнята до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу в якості спостерігача. Це дуже важлива для нас подія, так як до складу цього комітету входять всі провідні країни ЄС, під час засідань комітету розглядається, яким чином реагують країни на ті виклики, які стоять перед всім світом і в тому числі перед ЄС", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський союз розробляє пакет заходів по стимулюванню країн для боротьби з коронавірусом, і найближчим часом очікується, що він виділить з бюджету 2 трильйони євро.

Раніше Євросоюз заявляв про те, що виділить Україні 80 млн євро для боротьби з коронавірусом.