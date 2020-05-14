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14 травня 2020, четвер, 16:14 9
Кабмін 2020-05-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче призначити головe Держрезерву без конкурсу

Кабмін хоче призначити головe Держрезерву без конкурсу

Ярина Вацяк
Кабмін, Конкурс на посаду, Держрезерв
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів після того, як відсторонив голову Держрезерву Мосійчука від посади, має намір призначити голову Державного агентства резерву без конкурсу шляхом укладення контракту. 

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 525-р від 13 травня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабмін погодився з пропозицією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про необхідність призначення на вакантну посаду голови Держрезерву шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

При цьому Петрашко доручено проводити співбесіди в установленому порядку на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державного агентства резерву Вадима Мосійчука, якого прямо в аеропорту вручили обвинувальний акт, в завданні збитків на 6 млн гривень.

Раніше НАБУ закрило справу про розтрату майна в 2015-2017 чиновниками Держрезерву. Чиновники Держрезерву підозрювалися в тому, що протягом 2015-2016 років не вжили дієвих заходів для забезпечення закупівлі (поповнення) запасів зерна в державному резерві, що призвело до зменшення його кількості до незнижуваного рівня.

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