Мера Міста підозрюють у привласненні землі під виглядом житла для військових і переселенців

Керівництво Обухівської міської ради Київської області Служба безпеки України підозрює в організації незаконного механізму відчуження з власності територіальної громади 1 га землі. Про це в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області повідомили Українським Новинам. Оперативники і слідчі ГУСБУ встановили, що протиправний механізм організували міський голова разом із своїм заступником, керівниками земельного та юридичного відділів, членами виконкому міськради та депутатом ще одного міськради області. Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм щодо забезпечення житлом учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб підозрювані вивели з власності громади 1 гектар землі. Ділянка, оформлений на підставних осіб місцевого обслуговуючого кооперативу, вони передали київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир в житловому комплексі мав осісти в кишенях чиновників. За оцінками експертів, угода завдала державі понад 4 млн гривень збитків. За погодженням з прокуратурою Київської області чиновникам повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. На майно всіх фігурантів накладено арешт. Розпочата процедура повернення незаконно вилученої земельної ділянки у власність територіальної громади міста. СБУ не називає прізвище мера Обухова, але згідно з інформаціжю сайту мерії, мером Обухова є Олександр Левченко. Крім того, підозру оголошено керівнику Українського міськради Обухівського району Київської області та його раднику, які створили механізм незаконного відчуження півгектара землі в Українці ринковою вартістю 2 млн гривень. Співробітники СБУ встановили, що радник, перебуваючи у змові з чиновником міськради, придбав недобуд в одній з наймальовничіших частин міста з видом на Дніпро і планував побудувати елітну багатоповерхівку і продати її комерційної вартості. Голосіївський районний суд Києва обрав фігурантам запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав прокуратуру розслідувати можливе відчуження послом України в Канаді його 2 га землі в Криму. Тим часом, Міноборони тимчасово зупиняє приватизацію службового житла для військовослужбовців. Водночас жителі Донбасу можуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло.