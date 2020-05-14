Кабмін створив робочу групу для аналізу можливості розміщення data-центрів при АЕС і майнінгу, — Буславець

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявляє, що Кабінет міністрів України підтримав ініціативу про можливості майнінгу криптовалют і створення data-центрів при АЕС. Про це вона сказала Українським Новинам.

"Так, таку ідею в Кабміні підтримують", - сказала вона.

За її словами, ще восени минулого року від потенційних інвесторів Енергоатому надійшла пропозиція щодо будівництва data-центру на майданчику Запорізької АЕС. Інвестора зацікавили потужності атомної електростанції, які не було можливості інтегрувати в енергосистему.

"Сьогодні, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Мінцифри і Міненерго створити робочу групу для можливості проаналізувати це питання. Треба буде також опрацювати технічні можливості, щоб такі data-центри могли працювати в Україні в умовах існуючого профіциту електроенергії від атомної генерації. Це дозволило б Енергоатому знайти гарантований збут", - зазначила Буславец.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець вважає поширену у ЗМІ інформацію навколо вивчення можливості майнінгу криптовалют на АЕС маніпуляцією.

До цього стало відомо, що тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец доручила національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" опрацювати можливість реалізації проекту з майнингу криптовалют.

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець за квітень склала 20 тис. гривень, її заступників - від 47 тис. до 99 тис. гривень, в той час, як остання заробітна плата колишнього міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля за березень склала 28,8 тис. гривень.