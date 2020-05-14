підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 14:24 8
Судова влада 2020-05-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
Обвинуваченого у привласненні 82 млн гривень держкоштів Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт

Обвинуваченого у привласненні 82 млн гривень держкоштів Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт

Кира Молчанова
САП, Максим Микитась, цілодобовий домашній арешт, Домашній арешт, Микитась
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала для колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

За її словами, Микитась також зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

При цьому, САП просила взяти Микитася під варту, так як він не вніс 50 млн гривень застави, але суд лише частково задовольнив клопотання прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд стягнув з Микитася 30 млн гривень застави з внесених 80 і призначив новий заставу 100 млн гривень.

Пізніше з'ясувалося, що Максим Микитась не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, який йому обрав суд.

Більше новин про: САП Максим Микитась цілодобовий домашній арешт Домашній арешт Микитась

У Дубневича закінчився термін заборони виїзду за к...
Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього...
Гримчаку продовжили цілодобовий арешт ще на два мі...
Ексдепутат Ради Микитась оскаржив застави на суму ...
Рада відмовилася ввести соцдопомогу для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років
Через погоду у Києві утворилися з ранку величезні пробки: карта
Новини
НБУ дозволить ломбардам займатися обміном валют, — інфографіка 14:58 Інфографіка
У Чернівцях лікарні переповнені хворими коронавірусом 14:56
Запорізька АЕС відключила шостий енергоблок 14:35
У Мінекономіки вирішили, що в Україні вистачає масок і антисептиків і пора їх експортувати 14:26
Обвинуваченого у привласненні 82 млн гривень держкоштів Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт 14:24
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Буславець виступає за підвищення потужностей гідроенергії 13:43
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли 17:54
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok