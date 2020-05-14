Обвинуваченого у привласненні 82 млн гривень держкоштів Микитася відправили під цілодобовий домашній арешт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала для колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

За її словами, Микитась також зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

При цьому, САП просила взяти Микитася під варту, так як він не вніс 50 млн гривень застави, але суд лише частково задовольнив клопотання прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд стягнув з Микитася 30 млн гривень застави з внесених 80 і призначив новий заставу 100 млн гривень.

Пізніше з'ясувалося, що Максим Микитась не має наміру вносити 50 млн гривень від 100 млн гривень застави, який йому обрав суд.