У МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації

Поки в Києві з-за закритого транспорту утворилися величезні пробки, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не гарантує, що робота підземок в Києві, Харкові і Дніпропетровську буде відновлена одночасно. Про це він заявив в ефірі Українського радіо.

Він заявив, що рішення відкрити метро приймуть, виходячи з епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.

"Про відкриття київського метрополітену ми будемо говорити після аналізу епідситуації в столиці",- пояснив Ляшко.

За його словами, епідситуація в регіонах може бути різною, тому відкриватися підземки, можливо, будуть в різний час.

“Ми говоримо про трьох містах - Дніпро, Харків і Київ, і я не можу гарантувати, що три підземки відкриються в один момент. Це важко спрогнозувати", - зазначив він.

Також Ляшко зазначив, що МОЗ не буде підтримувати введення спецперепусток в метро.

"Особисто я як головний державний санітарний лікар не буду підтримувати введення спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на вулицях Києві з-за великого скупчення авто утворилися затори.

Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.

Кабмін дозволив їздити таксі по смугах, призначених для громадського транспорту.