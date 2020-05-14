Метро в Києві може заробити з 25 травня. Що відомо про відновлення громадського транспорту

Після того, як у Києві з 12 травня запустили додаткові маршрути, мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня. Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відновити роботу громадського транспорту в звичайному режимі після 22 травня. Також він зазначив, що зараз в столиці транспорт працює в обмеженому режимі і користуватися ним можна лише за наявності спеціального квитка. Зі слів мера, в Києві будуть поступово нарощувати маршрути громадського транспорту. В першу чергу електротранспорту: трамваїв і тролейбусів. Також він розповів, що 12 травня відновили роботу 30 додаткових одиниць транспорту. А це 22 маршрути громадського транспорту, якими на даний момент перевозять пасажирів. Зараз маршрути обслуговує понад 300 машин рухомого складу. Запустити метро Кличко просить з 25 травня, але все залежить від ситуації з поширенням вірусу. Через те, що багато людей пересіли на власні автомобілі, у Києві створюються великі пробки. Як повідомляли Українські Новини, на вулицях Києві через велике скупчення авто утворилися затори. Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту. Кабмін дозволив їздити таксі по смугах, призначених для громадського транспорту.