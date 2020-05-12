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  • Нардеп Поляков заявив, що Венедиктова блокує суд над екс-заступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів
12 травня 2020, вівторок, 20:40 327
Політика 2020-05-12T22:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Поляков заявив, що Венедиктова блокує суд над екс-заступником голови НБУ Приходьком у справі розкраданн

Нардеп Поляков заявив, що Венедиктова блокує суд над екс-заступником голови НБУ Приходьком у справі розкрадання 2 млрд грн держкоштів

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Аграрний фонд, Антон Поляков, Ірина Венедіктова
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Головна
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Головна

Дарницький районний суд Києва у вівторок 12 травня не зміг провести судове засідання по кримінальній справі проти депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Бориса Приходько про розкрадання понад 2 млрд грн з Аграрного фонду. Судове засідання не відбулося через вже другий з початку року зміни прокурора у справі, заявив позафракційний нардеп, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Антон Поляков у своєму Telegram-каналі, передає Гордон.

"Передайте [президента] Володимиру Зеленському, в його задзеркаллі, що його "весні" прийшов п...здець! Сьогоднішній суд над державним злочинцем Борисом Приходько, який вкрав мільярди в України, не відбувся. А не відбувся через клопотання з боку звинувачення в особі ГПУ... Як виявилося, в Генпрокуратурі "випадково" розформували відділ, в який входив прокурор за держобвинуваченню по справі 753/11924/18 – розкрадання 2,069 млрд гривень з Аграрного фонду. Тепер, справа, швидше за все, передадуть іншому прокуророві. А той у свою чергу запросить у суду час на ознайомлення зі справою", – написав Поляків.

Політик зазначив, що з початку року Генпрокуратура вже вдруге проводить "операцію з розформуванням відділу і зміною прокурорів у цій справі".

"Перший – при [екс-генпрокурора Руслані] Рябошапці. Другий – вже при [нинішньої очільниці Ірині] Венедиктової, яка обіцяла з трибуни посадки топ-чиновників і корупціонерів. З такими успіхами Венедиктовій збір підписів вже за її відставку просто неминучий", – вважає Поляків

Приходько був першим заступником голови Національного банку України. Він фігурує у справі про розкраданні 2 млрд грн Аграрного фонду. За даними прокуратури, ці кошти незаконним шляхом вивели з України в одну з європейських банків через "Брокбізнесбанк", що належить втікача українському бізнесменові Сергію Курченку.

Слідство встановило, що фонд без дозволу Міністерства аграрної політики розмістив кошти на депозитному рахунку "Брокбізнесбанку", а банк витратив ці кошти на власні потреби. 26 січня 2017 року кримінальну виробництво направлено на розгляд в Дарницький районний суд міста Києва.

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