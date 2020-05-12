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12 травня 2020, вівторок, 18:11 5
Суспільство 2020-05-12T18:45:01+03:00
Українські Новини
З першого липня Ryanair відновить частину рейсів

З першого липня Ryanair відновить частину рейсів

Елизавета Кесельман
Ryanair, Лоукостер, авіакомпанія, відновлення польотів
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ірландський лоукостер Ryanair, який заявляв, що після карантину готовий продавати квитки від 0,99 євро, відновить частину рейсів вже з першого липня. Про це зазначається в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

Наголошується, що компанія відновить 40% своїх рейсів, і щодня планує здійснювати близько 1000 польотів.

Представники лоукостера стверджують, що це покриє 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до пандемії.

Для запобігання поширення коронавіруса, екіпаж літака та пасажири зобов'язані будуть носити медичні маски на борту. Попередньо будуть продаватися запаковані закуски і напої, за які можна заплатити тільки по безналу. Також компанія обіцяє, що буде вживати заходів, щоб не створювати черги в туалети.

У компанії також зазначили, що щодня дезінфікуватимуть свої літаки речовинами, які діють 24 години. Компанія заявляє, що буде заохочувати соціальне дистанціювання на борту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прогнозували, що вартість авіаквитків може збільшитися вдвічі після зняття карантину і строгих обмежень на пересування туристів між країнами.

 

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