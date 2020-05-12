підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова
12 травня 2020, вівторок, 10:59 383
Політика 2020-05-12T12:11:42+03:00
Українські Новини
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацпо

Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова

Ірина Дорофейчук
Парламент, Аваков, Шевцов, Нацполіція, Дегрик, Устінова
Євген Шевцов
Євген Шевцов

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності вимагають від керівництва Національної поліції дати оцінку діям поліцейського Євгена Шевцова та оприлюднити результати службової перевірки. Про це народні депутати заявили під час онлайн-включення з керівником Національної поліції України Ігорем Клименком.

Зокрема, член комітету Олександра Устінова поцікавилася перебігом розслідування щодо дій Шевцова, на проведенні якого наполягала.

"Нагадаю, що була абсолютно некоректна поведінка цього представника Нацполіції, де він відверто лайливими словами ображає народних депутатів. Мені цікаво, чи проводиться перевірка, чи буде якась реакція Національної поліції України і чи взагалі ви вважаєте, що етичною є поведінка офіцера у соцмережах?", - запитала Устінова.

Народний депутат додала, що Євген Шевцов подав на неї до суду за зауваження щодо неприпустимості його поведінки.

Однак Ігор Клименко відповів, що не має інформації щодо результатів проведення службового розслідування.

"Нині Євген Шевцов перебуває на посаді заступника начальника відділу Головного слідчого управління НПУ. Я мав розмову з його керівником, із ним проведена робота. І я даю слово, що він більше не буде писати. Службове розслідування призначалося, але я не готовий доповісти щодо його результатів. Цей інцидент неприємний для мене як голови Нацполіції. Обіцяю, що не лише по відношенню до вас, а й до інших депутатів і громадян України поліція буде виважена. Якщо цього не буде, будемо вживати більш жорстких заходів", - пообіцяв Клименко.

Членів правоохоронного комітету така відповідь не задовольнила. За словами депутата Владлена Неклюдова, реакція Клименка не відповідає ступеню вчинку Шевцова.

"Немає публічної вашої позиції з цього приводу. Те, що ви мали бесіди, цього недостатньо. Олександра Устінова і жінка, і народний депутат, і така поведінка – неповага до неї. Тому потрібно розібратися. І якщо ви зараз не відреагуєте і не буде дієвих заходів, то сотні ваших підлеглих матимуть підстави ображати інших депутатів і жінок. Це створить дуже небезпечний прецедент. Тому закликаю: якщо ви через коронавірус випустили це з під-контролю, приділіть цьому належну увагу", - звернувся до Клименка Неклюдов.

Перший заступник голови парламентського комітету Андрій Осадчук зауважив, що подібні випадки підривають рівень довіри до поліції.

"Довіра до поліції якраз і будується корпоративною культурою. А вона буде побудована тоді, коли у вас не буде жодної толерантності до брутальності. Мене турбує навіть не сам факт покарання Шевцова або його вибачення перед Олександрою Устіновою, а те, що, дивлячись на Шевцова, сотні і тисячі працівників поліції думають, що це нормально. Тому що немає реакції. Історія з Шевцовим почалася не вчора, ми втратили час у цій історії. І вона - про деградацію довіри до поліції. І ви як керівник маєте чітко розставляти пріоритети, бо є речі, які не можна толерувати. Не можна толерувати корупцію і таке ставлення до інших людей. Тому ми чекаємо не розправи над Шевцовим, а чіткої реакції керівництва поліції, щоб усі зрозуміли, що така поведінка абсолютно неприйнятна", - зазначив Осадчук.

Нагадаємо, на початку березня стався публічний конфлікт між народним депутатом Олександрою Устіновою та поліцейським Євгеном Шевцовим. Устінова зібрала 50 підписів колег під зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням дати оцінку корупційним діям Шевцова та його дружини Олени Дегрик. Натомість Шевцов, дізнавшись про це, накинувся на депутатку з лайливими образами у Facebook. Пізніше він видалив свій пост, а згодом – і власний акаунт у соцмережі.

Більше новин про: Парламент Аваков Шевцов Нацполіція Дегрик Устінова

Екс-начальник вінницької поліції, якого підозрювал...
Близько сорока нардепів звернулися до прем’єр-міні...
9 травня поліція відкрила чотири кримінальних пров...
Закон про медіа забрали з Ради та відправили на до...
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом
Сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів
Новини
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком 11:46
Котирування акцій британської Ferrexpo після 3-тижневого падіння зросли 11:39
Після довгих вихідних рубль незначно впав. Курс російської нацвалюти на 12 травня 11:23
У київських обмінниках подорожчав долар. За скільки можна купити валюту 12 травня 11:08
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
більше новин
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом 09:51 Карта
Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня 23:22
більше новин
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok