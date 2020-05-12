Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності вимагають від керівництва Національної поліції дати оцінку діям поліцейського Євгена Шевцова та оприлюднити результати службової перевірки. Про це народні депутати заявили під час онлайн-включення з керівником Національної поліції України Ігорем Клименком.

Зокрема, член комітету Олександра Устінова поцікавилася перебігом розслідування щодо дій Шевцова, на проведенні якого наполягала.

"Нагадаю, що була абсолютно некоректна поведінка цього представника Нацполіції, де він відверто лайливими словами ображає народних депутатів. Мені цікаво, чи проводиться перевірка, чи буде якась реакція Національної поліції України і чи взагалі ви вважаєте, що етичною є поведінка офіцера у соцмережах?", - запитала Устінова.

Народний депутат додала, що Євген Шевцов подав на неї до суду за зауваження щодо неприпустимості його поведінки.

Однак Ігор Клименко відповів, що не має інформації щодо результатів проведення службового розслідування.

"Нині Євген Шевцов перебуває на посаді заступника начальника відділу Головного слідчого управління НПУ. Я мав розмову з його керівником, із ним проведена робота. І я даю слово, що він більше не буде писати. Службове розслідування призначалося, але я не готовий доповісти щодо його результатів. Цей інцидент неприємний для мене як голови Нацполіції. Обіцяю, що не лише по відношенню до вас, а й до інших депутатів і громадян України поліція буде виважена. Якщо цього не буде, будемо вживати більш жорстких заходів", - пообіцяв Клименко.

Членів правоохоронного комітету така відповідь не задовольнила. За словами депутата Владлена Неклюдова, реакція Клименка не відповідає ступеню вчинку Шевцова.

"Немає публічної вашої позиції з цього приводу. Те, що ви мали бесіди, цього недостатньо. Олександра Устінова і жінка, і народний депутат, і така поведінка – неповага до неї. Тому потрібно розібратися. І якщо ви зараз не відреагуєте і не буде дієвих заходів, то сотні ваших підлеглих матимуть підстави ображати інших депутатів і жінок. Це створить дуже небезпечний прецедент. Тому закликаю: якщо ви через коронавірус випустили це з під-контролю, приділіть цьому належну увагу", - звернувся до Клименка Неклюдов.

Перший заступник голови парламентського комітету Андрій Осадчук зауважив, що подібні випадки підривають рівень довіри до поліції.

"Довіра до поліції якраз і будується корпоративною культурою. А вона буде побудована тоді, коли у вас не буде жодної толерантності до брутальності. Мене турбує навіть не сам факт покарання Шевцова або його вибачення перед Олександрою Устіновою, а те, що, дивлячись на Шевцова, сотні і тисячі працівників поліції думають, що це нормально. Тому що немає реакції. Історія з Шевцовим почалася не вчора, ми втратили час у цій історії. І вона - про деградацію довіри до поліції. І ви як керівник маєте чітко розставляти пріоритети, бо є речі, які не можна толерувати. Не можна толерувати корупцію і таке ставлення до інших людей. Тому ми чекаємо не розправи над Шевцовим, а чіткої реакції керівництва поліції, щоб усі зрозуміли, що така поведінка абсолютно неприйнятна", - зазначив Осадчук.

Нагадаємо, на початку березня стався публічний конфлікт між народним депутатом Олександрою Устіновою та поліцейським Євгеном Шевцовим. Устінова зібрала 50 підписів колег під зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням дати оцінку корупційним діям Шевцова та його дружини Олени Дегрик. Натомість Шевцов, дізнавшись про це, накинувся на депутатку з лайливими образами у Facebook. Пізніше він видалив свій пост, а згодом – і власний акаунт у соцмережі.