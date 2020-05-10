Одна з областей відмовилася послаблювати карантин 11 травня

В той час, як після короткого спаду в Україні зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 8 травня, зокрема, у Львівській області вже 753 випадки, Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА

"Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавіруса в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті пільги, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - сказав заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

За минулу добу коронавірус діагностували у 54 мешканців Львівщини, при цьому двоє заражених померли.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 травня в Києві почнеться перший етап послаблення карантинних обмежень. Після того, як Україна вийде з карантину, людям доведеться дотримуватися дистанції і дотримуватися правил безпеки.

Раніше в МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

З 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Тим часом, Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичного кризи.