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  • Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому АБЗ для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ
10 травня 2020, неділя, 11:00 4
Політика 2020-05-10T11:00:01+03:00
Українські Новини
Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому АБЗ для протекції в тендері компанії "Автос

Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому АБЗ для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ

Надежда Комендантова
Тендер, Укравтодор, Ремонт доріг, ДерждорНДІ
Ями на дорогах. Фото: facebook/Marina Kravets
Ями на дорогах. Фото: facebook/Marina Kravets

Будівництво якісних доріг у Житомирській області під загрозою. Про це заявив телеканал NewsOne у своєму сюжеті.

"Представники галузі говорять про порушення умов тендеру на закупівлю дорожніх робіт на ділянках дороги М-21 вартістю понад 600 млн гривень".

"До участі в тендерах чиновники допускають тільки підприємства, пов'язані з Укравтодором та Службою автомобільних доріг Житомирської, незважаючи на невідповідність цих компаній умовами тендерів".

"Адже головна умова участі компанії у тендерній закупівлі - це наявність у підрядника поблизу об'єкта асфальтобетонного заводу. Втім, компанії, які реально мають потужності для виробництва асфальту тендерна комісія до участі у закупівлі не допускає".

Перевагу було віддано підприємству "Автострада", яке підписало договір на поставку асфальту з майже знищеного заводу, що належить Житомирському облавтодору, щоб мати можливість обійти конкурентів.

Непрацюючий завод атестував інститут підзвітний Укравтодору.

"Вид заводу не є підтвердженням того, може чи не може він випускати асфальт", - повідомив Анатолій Цинка, 1-й заступник директора ДП ДерждорНДІ.

За словами Анатолія Цинки, на місце виїжджала бригада, і на момент виїзду завод був запущений.

Непрацюючий АБЗ за підписом директора ДП Держдорнді Артема Безуглого був атестований 10 березня. За документами, інститут провів повну перевірку АБЗ, який нібито перебуває в належному стані у відповідності з усіма стандартами.

ФОТО. Інститут підтвердив, що завод буде виробляти асфальт вищої категорії для будівництва міжнародної траси.ФОТО. Інститут підтвердив, що завод буде виробляти асфальт вищої категорії для будівництва міжнародної траси.

Голова Укравтодору Кубраков ділить бюджет на дороги у Житомирській обл.

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