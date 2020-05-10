Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому АБЗ для протекції в тендері компанії "Автос

Будівництво якісних доріг у Житомирській області під загрозою. Про це заявив телеканал NewsOne у своєму сюжеті.

"Представники галузі говорять про порушення умов тендеру на закупівлю дорожніх робіт на ділянках дороги М-21 вартістю понад 600 млн гривень".

"До участі в тендерах чиновники допускають тільки підприємства, пов'язані з Укравтодором та Службою автомобільних доріг Житомирської, незважаючи на невідповідність цих компаній умовами тендерів".

"Адже головна умова участі компанії у тендерній закупівлі - це наявність у підрядника поблизу об'єкта асфальтобетонного заводу. Втім, компанії, які реально мають потужності для виробництва асфальту тендерна комісія до участі у закупівлі не допускає".

Перевагу було віддано підприємству "Автострада", яке підписало договір на поставку асфальту з майже знищеного заводу, що належить Житомирському облавтодору, щоб мати можливість обійти конкурентів.

Непрацюючий завод атестував інститут підзвітний Укравтодору.

"Вид заводу не є підтвердженням того, може чи не може він випускати асфальт", - повідомив Анатолій Цинка, 1-й заступник директора ДП ДерждорНДІ.

За словами Анатолія Цинки, на місце виїжджала бригада, і на момент виїзду завод був запущений.

Непрацюючий АБЗ за підписом директора ДП Держдорнді Артема Безуглого був атестований 10 березня. За документами, інститут провів повну перевірку АБЗ, який нібито перебуває в належному стані у відповідності з усіма стандартами.

ФОТО. Інститут підтвердив, що завод буде виробляти асфальт вищої категорії для будівництва міжнародної траси.

Голова Укравтодору Кубраков ділить бюджет на дороги у Житомирській обл.