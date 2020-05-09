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09 травня 2020, субота, 18:15 5
Верховна Рада і партії 2020-05-09T19:21:10+03:00
Українські Новини
Бойко, Медведчук і Льовочкін заспівали "День Перемоги" біля обеліска "Місто-герой Київ"

Бойко, Медведчук і Льовочкін заспівали "День Перемоги" біля обеліска "Місто-герой Київ"

Елена Новикова
Бойко Юрій, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін, День Перемоги, 9 травня, ОПЗЖ
Нардепи від
Нардепи від "Опозиційна платформа – за життя". Фото: ОПЗЖ

9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з площі Слави в Києві колона ретроавтомобілів проїхала вулицями столиці, зупиняючись біля пам'ятників, які присвячені Перемозі у Великій Вітчизняній війні. А на площі Перемоги біля обеліска "Місто-герой Київ" народні депутати від партії "Опозиційна платформи – за життя" заспівали пісню "День Перемоги".

Про це зазначається в повідомленні партії.

"У кожному пядку якої (пісні "День Перемоги - ред.) звучить радість і гордість за витримку і стійкість, мужність людей, які пережили війну і здобули в ній Перемогу", - йдеться в ньому.

В повідомленні додали, що Проспект Перемоги (колишнє Брест-Литовське шосе) названий на честь визволення Києва від нацистів. Брест-Литовське шосе стало свідком важких років окупації, і за нього ж йшли визволителі міста.

 Наступна зупинка була біля монумента воїнам-танкістам.

"Легендарний танк Т-34 був встановлений на постаменті в 1968 р. на честь 3-ї гвардійської танкової армії, що визволяла Київ. Цікаво, що бойова машина з повним екіпажем і розрахунком десантників на борту дісталася до місця вічної стоянки і піднялася на постамент своїм ходом. У 1982 р. пам'ятник був доповнений стелами з землею міст-героїв", - додали в повідомленні.

Нардепи партіїНардепи партії "Опозиційна платформа – за життя" біля монумента воїнам-танкістам. Фото: ОПЗЖ

Також 9 травня в Одесі та Житомирі, Харкові, Сумах та інших містах України пройшли автопробіги "Спасибі за Перемогу!" організований ОПОЗИЦІЙНОЮ ПЛАТФОРМОЮ – ЗА ЖИТТЯ, і всюди прозвучала пісня "День Перемоги".

Автопробіг на честь 9 травня. Фото: ОПЗЖАвтопробіг на честь 9 травня. Фото: ОПЗЖ

Як повідомляли Українські Новини, депутати ОПЗЖ в День перемоги поклали квіти до пам'ятника Ватутіну та Стели Слави в Києві.

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