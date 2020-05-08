Крім підозри стосовно умисного вбивства у справі Стерненко ще наркоторгівля, кіднепінг і кришування ОЗУ, - ЗМ

Одеський лідер "Правого сектора" Сергій Стерненко підозрюється не тільки в навмисному вбивстві, але і в низці інших кримінальних злочинів, що стосуються "кришування" ОЗУ, співучасть в наркоторгівлі, кіднепінгу і хуліганства. Про це йдеться в статті "Бандитизм в обгортці активізму. Що лежить за громадською діяльністю Стерненко"

"Підозра у вбивстві не єдине, що можна пред'явити Стерненку - його репертуар на порядок ширший ... Оперативники і слідчі зафіксували ряд цікавих фактів, які і зараз знаходяться в суді", - йдеться в статті.

Зокрема повідомляється, що в серпні 2014-го оперативники зафіксували факт передачі грошей Стерненкові за надання радикалами послуг з охорони точок збуту наркотиків.

“2014. В Одесі орудує ОЗУ під керівництвом Мельникова С.В і його спільника Мачулка А.М - займаються збутом особливо небезпечних психотропних речовин в орендованих приміщеннях магазинів мережі "Поплавок" під виглядом торгівлі ароматичних добавками, прикормом для риб. Із зростанням конкуренції доводиться шукати "дах" - вони виходять на керівника одеського відділення "Правого сектора" Стерненком С.В. Ціна питання - 6000 доларів. Щомісяця"- повідомляється в статті.

При цьому наголошується, що в мережу потрапив аудіозапис телефонної розмови Стерненко і представників даної ОЗУ, де йшлося про передачу грошей і "роботу на точках".

Автор також повідомляє, що в 2015 році Сергія Стерненко звинуватили у викрадення депутата районної ради Одеської області Сергія Щербича, після чого було відкрито справу за ст. 146, 187, 263 КК України.

"... його привезли в підвальне приміщення і продовжили "мотивувати" на припинення будь-якої депутатської діяльності. Згідно з матеріалами справи: били, приставляли до голови пістолет, вистрелили біля вуха, ламали плоскогубцями пальці", - повідомляє ЗМІ.

Відповідно до матеріалу, лідер "Правого сектора" також періодично здійснює напади на об'єкти, в ході одного з яких проти нього було висунуто звинувачення в нападі і побитті співробітника поліції: "особливо ласими є об'єкти незавершеного будівництва з метою вимагання грошей. Всі ці ексцеси супроводжуються бійками, масовими побиття людей, що чинять опір, підпалами!"