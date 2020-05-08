ЗМІ розповіли про діяльність "транспортного картелю" Криклія, Кісєля і "велюрівців"

Силами "транспортного картелю" в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови транспортного комітету Ради Юрія Кісєля, а також "велюрівців" Миколи Тищенка та Ігоря Негулевського на голосування в Раді протягнули вбивчий для екології України законопроект "Про внутрішній водний транспорт". Про це пише видання "Апостроф".

24 квітня на позачерговому засіданні парламенту законопроект вже був прийнятий в першому читанні. Одним з небагатьох, хто відкрито говорить про небезпеку законопроекту Кісєля, став Герой України Олексій Вадатурський - засновник найбільшого сільськогосподарського підприємства "Нібулон", один з найбільших платників податків і приклад побудови соціально відповідального бізнесу, - відзначають автори матеріалу.

Вадатурський підкреслює, що закон знищить екологію українських річок через надану можливість скидати в річки суднові стічні води прямо на ходу, дозволить самовільно проводити днопоглиблювальні роботи будь-якими суб'єктами без будь-яких екологічних дозволів, а також узаконить розкрадання надр.

Як відзначають журналісти, головними стовпами згаданого "транспортного картелю", можна назвати двох людей. Перший - Юрій Кісєль, депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури. Другий - міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Два "дона" транспортного картелю в міцній зв'язці успішно розкрадають транспортну галузь, розставивши на посади потрібних людей, які слухняно виконують роль гвинтиків корупційного механізму", - зазначає автор статті.

Автор статті підкреслює, що за короткий час Криклій встиг підім'яти під себе всі підконтрольні Мінінфраструктури напрямки, привівши в держструктури "справжніх професіоналів" державної корупції. Новим учасником "транспортного картелю", а точніше підручним головних дійових осіб став ще один криворізький "цінний кадр" з непростою долею - Олексій Осман, якого називають людиною Юрія Кісєля.

Нещодавно він отримав важливу і, безумовно, "хлібну" посаду директора філії УЗ "Центр управління промисловістю, йдеться в матеріалі.

Журналісти нагадують про те, що ЗМІ вже писали про існування в Києві "тіньового штабу" Криклія, який і вирішує всі корупційні питання. Справжнім тіньовим міністром ось уже другу каденцію поспіль (як в уряді Гончарука, так і в уряді Шмигаля) є колишній співробітник Головного сервісного центру МВС України (разом працювали там з Криклієм), юрист Павло Шевченко.

Саме Шевченко курирує корупційні схеми в "Укртрансбезпеці", Адміністрації морських портів України та "Укрзалізниці". Крім того, нещодавно Криклій взяв до себе в радники одіозного Андрія Батищева, колишнього главу "Укравтодору", що набив руку на відкатах з підрядників з будівництва доріг ще в 2015-2016 роках. А також, на початку листопада 2019 року Криклій звільнив чинного директора порту "Південний" Анатолія Яблуновського і призначив на його місце директора Маріупольського порту Олександра Олійника - ставленика Олександра Смирнова, який є так званим "смотрящим" від Рината Ахметова за портової галуззю. За короткий час, Олійник організував роботу "Південного" максимально вигідно для "Метінвесту" Ахметова.

Ще один скандал, нагадує видання, пов'язаний з недавно опублікованими наказом Криклія про призначення членів наглядової ради в велике інфраструктурне держпідприємство "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту".

"Його частка в вантажному обігу "УЗ"- близько 10%. Керує компанією екс-голова Солом'янської райдержадміністрації та фігурант кримінального провадження про службову недбалість ціною в 9 млн грн. Ігор Довбань. Після Революції Гідності був радником глави "Укравтодору" Андрія Батищева і нібито мав дуже великий вплив на підприємство. У підсумку в Наглядову раду "КДМППЖТ" увійшов саме Батищев, як "права рука" Криклія", - пише видання.

Міністр інфраструктури цементує потрібні корупційні схеми не тільки на рівні керівництва, а й в наглядових радах. Питання в тому, хто першим всерйоз займеться діяльністю Криклія і його подільників по "транспортному картелю"?, - резюмує автор.