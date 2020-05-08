Водій Комарницького передав пакети з грошима в ОП через свого водія та Тищенка, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко знову опинився під увагою пранкерів. На цей раз в мережі з'явилися фотографії того, як водій екс-голови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді Дениса Комарницького передав Тищенку біля будівлі Офісу президента кілька білих коробка і пакет сумнівного змісту.

Відповідні фотографії опубліковані в Telegram-каналі "Джокер", пише "РБК-Україна"

"У вільний час я люблю прогулюватися вулицями Києва з відеокамерою. Не так давно запримітив на перехресті Банкова/Лютеранська як водій Комарницького - Олександр Григорчук - передає з багажника шефа дві коробки і білий пакет в руки Тищенка. Той самий Комарницький - "смотрящий" за Києвом від Офісу президента", - зазначається на каналі.

Пранкер також нагадав, що раніше опублікував аудіозапис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В'ячеславом Непопом.

"Вчора я писав, що вони друзі і зв'язок у них конкретна, як ці коробки, які Тищенко несе в Офіс президента. Коробки призначені для найближчого оточення президента. Цікаво, що всередині? Коньяк для велюрових вечірок, або акуратно складені банкноти? Місто засинає - прокидається мафія", - йдеться в описі.

Нагадаємо, опублікованій раніше записи голосів, схожих на Комарницького і Непопа, перший нібито вимагав від голови КМДА лобіювати будівельні проєкти і загрожує кримінальними справами. Розмова відбувається в нецензурній формі та під час нього людина з голосом Комарницького явно дає зрозуміти, що контролює і КМДА, і силовиків - зокрема, Держбюро розслідувань.