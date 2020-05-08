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  • Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенка білі коробки, - ЗМІ
08 травня 2020, пʼятниця, 13:09 323
Політика 2020-05-08T13:38:41+03:00
Українські Новини
Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенка білі коробки, - ЗМІ

Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенка білі коробки, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко знову опинився під увагою пранкерів. На цей раз в мережі з'явилися фотографії того, як водій екс-голови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді Дениса Комарницького передав Тищенку біля будівлі Офісу президента кілька білих коробка і пакет сумнівного змісту.

Відповідні фотографії опубліковані в Telegram-каналі "Джокер", пише "РБК-Україна"

"У вільний час я люблю прогулюватися вулицями Києва з відеокамерою. Не так давно запримітив на перехресті Банкова/Лютеранська як водій Комарницького - Олександр Григорчук - передає з багажника шефа дві коробки і білий пакет в руки Тищенка. Той самий Комарницький - "смотрящий" за Києвом від Офісу президента", - зазначається на каналі.

Пранкер також нагадав, що раніше опублікував аудіозапис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В'ячеславом Непопом.

"Вчора я писав, що вони друзі і зв'язок у них конкретна, як ці коробки, які Тищенко несе в Офіс президента. Коробки призначені для найближчого оточення президента. Цікаво, що всередині? Коньяк для велюрових вечірок, або акуратно складені банкноти? Місто засинає - прокидається мафія", - йдеться в описі.

Нагадаємо, опублікованій раніше записи голосів, схожих на Комарницького і Непопа, перший нібито вимагав від голови КМДА лобіювати будівельні проєкти і загрожує кримінальними справами. Розмова відбувається в нецензурній формі та під час нього людина з голосом Комарницького явно дає зрозуміти, що контролює і КМДА, і силовиків - зокрема, Держбюро розслідувань.

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