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  • Нідерландський університет звинувачують в гендерній нерівності, так як він відкрив вакансії тільки для жінок
08 травня 2020, пʼятниця, 13:00 4
Світ 2020-05-08T13:15:01+03:00
Українські Новини
Нідерландський університет звинувачують в гендерній нерівності, так як він відкрив вакансії тільки для жінок

Нідерландський університет звинувачують в гендерній нерівності, так як він відкрив вакансії тільки для жінок

Елизавета Кесельман
Нідерланди, Дискримінація, Університет, гендерна дискримінація
Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

Після того, як в Нідерландах дозволили проведення евтаназії, один з університетів Нідерландів, що є одним з провідних інженерних вузів Європи —Технологічний університет Ейндховена — звинуватили в ґендерній дискримінації, після того як він відкрив вакансії виключно для жінок. Про це пише The Guardian.

Зокрема, пред'явив звинувачення Нідерландський інститут з прав людини. Представники університету попросили аргументувати, чому в перші 6 місяців після відкриття вакансій на них можуть претендувати тільки жінки.

Ректор університету Франк Баайенс сказав, що наступна зустріч з правозахисною організацією відбудеться 15 травня, а остаточне вирішення цього спору очікується в червні або липні.

Баайенс додав, що близько третини співробітників факультету були проти цієї ініціативи, але він вважав, що існує життєва необхідність збільшити представництво жінок в університеті.

Наголошується, що в Нідерландах працюють чи не найменше жінок-професорів серед країн ЄС, а в Технологічному університеті Ейндховена вже багато років працює найменшу кількість жінок-професорів серед усіх університетів у країні.

Ректор також наполягає на тому, що університет збереже таку політику протягом п'яти років, щоб до кінця програми не менше 30% штатних викладачів становили жінки. З тих пір як в липні 2019 року університет прийняв нову політику прийому на роботу, університет поповнили 67 жінок-вчених. Кожній новій співробітниці виділяється 100 тисяч євро на дослідження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше жінкам-держслужбовцям у Туркменістані заборонили робити манікюр, макіяж і інші косметичні процедури.

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