У Туреччині почали тестувати на людях ліки від коронавірусу

В той час, як ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з коронавірусом, вчені в Туреччині розробили препарат для лікування COVID-19, який починають тестувати на людях. Про це передає агентство Anadolu.

Наголошується, що ліки розробила компанія VSY Biotechnology у співпраці з Університетом медичних наук Стамбула.

Глава правління компанії VSY Biyoteknoloji ve Ilaç Sanayi AŞ Ерджан Варлибаш повідомив, що препарат, що отримав назву TR-C 19, знаходиться на стадії ліцензування.

Ректор університету Джевдет Ердол заявив, що проект підійшов до стадії клінічних випробувань.

"В результаті нашої науково-дослідної роботи, що підтримується міністерством охорони здоров'я, ми розробили препарат TR-C 19 і змогли в лабораторних умовах нейтралізувати коронавірус. Зараз ми готові до тестування на добровольцях з діагнозом COVID-19", - зазначив Варлибаш.

На даний момент дослідники очікують від Міністерства охорони здоров'я Туреччини відповідного дозволу.

Як повідомляли Українські Новини, Італія заявила, що розробила вакцину від коронавірусу.

Раніше у США застрелили лікаря, який був близький до важливих висновків про коронавірус.