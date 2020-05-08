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08 травня 2020, пʼятниця, 11:55 369
Суспільство 2020-05-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
У ЗМІ з'явились подробиці викрадення людини активістом Стерненком

У ЗМІ з'явились подробиці викрадення людини активістом Стерненком

Петро Стуженко
Суд, Одеса, Кримінальна справа, Розслідування, Стерненко
Сергій Стерненко. Фото:
Сергій Стерненко. Фото: "Думська"

Праворадикальний активіст Сергій Стерненко може побоюватися тюремного ув'язнення не тільки через участь у відомій справі про вбивство жителя Чорноморська у травні 2018 року, але і через цілу низку судових процесів, які знаходяться на фінальній стадії і стосуються попередніх періодів його діяльності у "Правому секторі". Зокрема, одним із таких епізодів є викрадення людини з тортурами, повідомляє портал newsone.ua

Кримінальне провадження №12015160330000570 від 25.04.2015 року розслідується щодо Стерненка і його подільника Руслана Демчука за фактом скоєння ними кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (викрадення людини групою осіб, до 5 років в'язниці) і ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений групою осіб, до 10 років в'язниці з конфіскацією майна).

"Справа стосувалася викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області, керівника громадської організації Сергія Щербича. 24 квітня 2015 року, як встановило слідство, Стерненко разом з Демчуком - "куратором" Комінтернівського району від "Правого сектора", вирішили переконати Сергія Щербича відмовитися від депутатства і громадської діяльності. Його заманили в автомобіль, в якому за кермом сидів Демчук, а праворуч Стерненко. Під час розмови на задні сидіння сіли невідомі і заблокували Щербича. Коли той спробував звільнитися, почали бити по голові та тулубу, а Стерненко тричі вистрілив з травматичного зброї в спину", - йдеться в матеріалі.

"Заїхавши у двори, накинули на голову чорний мішок та заклеїли скотчем, а руки зв'язали за спиною. Пересадили в іншу машину і відвезли в підвал. По дорозі били, погрожували смертю, принижували. Знущання в підвалі тривали близько 5 годин, в кінці один з фігурантів зробив постріл біля вуха потерпілого, щоб показати свою силу і реальність намірів. Після цього Стерненко з компанією почали плоскогубцями ламати пальці на правій руці Щербича. Наситившись погрозами, вивезли з підвального приміщення та викинули з автомобіля", - переказують журналісти, описані в одному з судових рішень подробиці справи.

"Весь процес детально описано у судових матеріалах справи, це фактично готовий сценарій трилера. Приморський суд Одеси буде розглядати обвинувальний акт Стерненку по цій справі 12 червня 2020 року. До статей за викрадення і розбій додасться ще й ч. 1 ст. 263 КК україни - незаконне носіння зброї, до 7 років в'язниці", - йдеться в статті.

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