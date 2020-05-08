Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили домашній арешт

Печерський районний суд відмовився продовжувати домашній арешт Марусі Звіробій (Олені Самбул), яка в бесіді з пранкером попросила заховати її в Феофанію, підозрюваній у можливих погрозах на адресу Президента Володимира Зеленського. Про це свідчить рішення суду, опубліковане адвокатом Звіробій Андрієм Писаренко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні слідча суддя Печерського суду повернула прокурору у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій", - написав він. Адвокат зазначив, що тепер у Звіробій немає жодного заходу у справі про погрози Президенту. Згідно з рішенням, суд повернув клопотання прокурорів про обрання Звіробій запобіжного заходу. Рішення оскарженню не підлягає. Як повідомляли Українські Новини, Google надасть ДБР відео Федини і Звіробій з можливими загрозами Зеленському. Раніше, 12 лютого, ДБР вручило Федині підозру в погрозах на адресу Зеленського. 10 лютого Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Звіробій.