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07 травня 2020, четвер, 23:49 270
Політика 2020-05-08T01:00:02+03:00
Українські Новини
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити

У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей"

Надежда Комендантова
ЗМІ, КМДА, В’ячеслав Непоп, Денис Комарницький
Розмова Комарницького з Непопом. Колаж Цензор. немає
Розмова Комарницького з Непопом. Колаж Цензор. немає

Ексглава фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді Денис Комарницький вимагав від заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проєкти, погрожуючи кримінальними справами

Про це пише Цензор.

Запис телефонної розмови Комарницького з Непопом опублікував телеграм-канал "Джокер".

"Денис Комарницький є смотрящим від Тищенка - ватажка велюрового штабу. Поводиться як господар життя. У жорсткій формі розповідає заступнику столичного мера, що і як він контролюватиме від Офісу президента. І що буде з кожним за непокору. В одному з епізодів йдеться про Київський ДАБК, який Комарницький контролює за допомогою Кучера - в інтересах Трофімова. Починаю розуміти, що всі серйозні фінансові потоки в країні і зокрема в Києві замкнуті на двох людях з оточення президента - на Трофімові та Шефірі. А співробітники велюрового штабу є дрібними виконавцями, включно з Тищенком", - пише "Джокер" у коментарі до аудіозапису.

Зокрема, на ньому Комарницький у нецензурній формі погрожує Непопу кримінальними справами і навіть фізичною розправою.

"Зроблю так, щоб тебе закрили. За те, що ти б...дь собака н...й. Мої об'єкти пропонуєш. І весь твій список кримінальних справ н...й б...ь понесу на тебе і на твоїх собак. Роз...у н...й, як собаку. Ти розумієш це, чи ні? Ти просто будеш мимо каси, б...ь, і будеш із кримінальними справами", - говорить Комарницький.

Також із його монологу випливає, що він має настільки сильний вплив на правоохоронців, включно з Держбюро розслідувань, що навіть може відкривати кримінальні справи проти своїх ворогів.

"Я дам ДБР щоб сука пробили і випотрошили н...й тебе. Якщо раптом б...дь виявиться (нерозбірливо) - от просто закрили... Слава, рубль дам, щоб тебе з твоєю п...братією, б...дь, посадили н...й під домашній арешт", - погрожує Денис Комарницький.

Крім того, він заявляє, що двічі залишав на посаді Непопа, а отже, має великий вплив на призначення в КМДА.

"Я рознесу там вашу цю шоблу йо...у, як собак. Ти чуєш, чи ні, Слав? Я тобі це говорю відкрито, на відміну від тебе, що ти ходиш там і на мене ще пі...диш. Ти людина, яку я двічі на роботі залишив!" - обурюється Комарницький.

Крім цього, він висловлює невдоволення тим, що Непоп не сприяє укладанню потрібній йому угоді.

"Ви конкурс, б...ь, Артуру н...й зірвали. У вас сервери не працюють, б...ь. Ти шо, Слав, наче вчорашній, б...ь, чи як?" - зривається на емоції Денис Комарницький.

 

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