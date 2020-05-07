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07 травня 2020, четвер, 20:03 29
Політика 2020-05-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером

Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером

Ярина Вацяк
Снайпер, ООС, російські війська, війна на Донбасі, вбивство військового, Російські снайпери

Штаб Операції об'єднаних сил опублікував відеодоказ вбивства українського військового сержанта Володимира Федченка російським снайпером на Донбасі в той час, як бойовики поранили 6 українських військовослужбовців 7 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

"Встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі. Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченко.

Також в штабі повідомили, що в подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

Це відео передано до Служби безпеки України у якості доказових матеріалів російської агресії.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), один український військовослужбовець поранений.

1 травня на Донбасі зафіксували роботу снайпера.

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