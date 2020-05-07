Пом'якшення карантину в Черкасах поки не буде. Суд заборонив

У Черкасах зупинено рішення міської ради про ослаблення карантинних заходів у місті.

Про це повідомили у прес-службі Черкаської ОДА та опублікували відповідне рішення окружного суду.

"Тому рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про ослаблення карантинних заходів зупинено", - заявили в обласній адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня міськрада Черкас послабила карантин, дозволивши відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів і багато іншого.

У відповідь на це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив владу Черкас, що буде жорстко реагувати на пом'якшення карантинних заходів.

У свою чергу мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами.

У Черкасах підприємці на тлі скасування карантинних заходів у місті зажадали від поліції не заважати працювати малому та середньому бізнесу, а також виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради.

2 травня Прокуратура Черкаської області почала розслідування стосовно посадових осіб Черкаської міської ради за фактом прийняття рішення про ослаблення карантину в місті.