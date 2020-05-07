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  • Контрольоване Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн грн, – нардеп
07 травня 2020, четвер, 17:58 334
Економіка 2020-05-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
Контрольоване Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн грн, – нардеп

Контрольоване Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн грн, – нардеп

Надежда Комендантова
Ігор Коломойський, ПАО
Центренерго. Фото: korrespondent.net
Центренерго. Фото: korrespondent.net

Компанія "Центренерго" не повернула держпідприємству "Держвуглепостач" 469,9 млн грн за отримане у 2019 році вугілля. Про це написав народний депутат Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Експро .  

 
"У серпні 2019р "Центренерго" припинило закупівлю вугілля у державного підприємства "Держвуглепостач", щоб запустити схеми постачання вугілля через приватних посередників прямо з Росії. Тоді "Держвуглепостач" подав на "Центренерго" до суду через невиконання договорів. 469,9 млн грн - за не просто відвантажене, а спалене "Центренерго" вугілля залишились мертвим боргом", - написав Волинець.
 
За його словами, "Держвуглепостач" подав позов на "Центренерго" до суду, але генеруюча компанія апелювала до того, що вугілля була не належної якості, проте це не відповідає дійсності.
 
"Претензії до якості надумані, свідчать підписані на суму 469,9 млн грн акти прийому-передачі, в яких відзначена якість, в яких ураховані браковки. Вугілля поставлене, спалене, кошти багато разів обернулися, в тому числі, "Центренерго" купувало за них російське вугілля", - зазначив депутат.
 
Волинець наголосив, що "Центренерго" відтягує час сплати заборгованості за попередній період та продовжує накопичувати борги перед державними підприємствами.
 
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.
 
Окрім того, член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що державна компанія "Центренерго" є епіцентром корупції, на якому заробляє Ігор Коломойський. А політолог Петро Олещук пропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола "Центренерго".

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