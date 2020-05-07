підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося
07 травня 2020, четвер, 16:20 3
Економіка 2020-05-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося

У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося

Григорий Яковенко
Електроенергія, Зелена енергетика, ВДЕ, СЕС, ТЕС
Електроенергія Фото: Realist.online
Електроенергія Фото: Realist.online

У квітні 2020 року Україна скоротила виробництво електричної енергії на 9,82%, або на 1 216 млн кВт-год до 11 169 млн кВт-год порівняно з квітнем 2019 року.

Про це свідчать оперативні дані національної енергетичної компанії "Укренерго" з виробництва електроенергії, які є в розпорядженні Українських Новин.

У квітні 2020 року теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) скоротили виробництво електроенергії на 28,3%, або на 1 233 млн кВт-год до 3 124 млн кВт-ч.

Атомні електростанції (АЕС) в квітні скоротили виробництво електроенергії на 5,9%, або на 396 млн кВт-год, до 6 324 млн кВт-год. В той же час гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) виробили 529 млн кВт-год, що на 25,6%, або на 182 млн кВт-год менше аналогічного показника 2019 року.

При цьому виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в квітні 2020 року склало 1 051 млн кВт-год, що в 2,3 рази, або на 589 млн кВт-год більше, ніж у квітні 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 3 рази збільшили максимальну вартість "зеленої" електроенергії.

Також в Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає.

Тим часом СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації.

Більше новин про: Електроенергія Зелена енергетика ВДЕ СЕС ТЕС

Заводи Arcelor Mittal в Європі платять за електрое...
Сонячні і вітрові електростанції витісняють вугіль...
"ДТЕК Енерго" інвестував 1,650 млрд грн на ремонт ...
ЄБРР виділить Україні кошти на збільшення інвестиц...
У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список
Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову 16:08
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами 15:51
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok