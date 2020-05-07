Зниження ставки: банки все одно не готові кредитувати покупців нової нерухомості

Зниження облікової ставки до 8% є позитивним кроком, необхідним для запуску анонсованої владою доступної іпотеки, але щоб механізм запрацював повноцінно, банки повинні кредитувати не лише купівлю житла на вторинному ринку, а також угоди з придбання нової нерухомості.

Про це інтернет-виданню "КиевVласть" розповів Олексій Коваль, керівник проектів Perfect Group.

"Зниження НБУ облікової ставки до 8% – це позитивна новина і необхідна умова для запуску іпотеки під 10%, яку до кінця року анонсувала влада. Особливо це актуально зараз, адже будівництво є стимулом економіки та впливає на роботу багатьох суміжних сфер – виробників матеріалів, продавців техніки, ремонтних бригад, виробників і продавців меблів, і так далі. Проте сьогодні не багато банків готові кредитувати покупців нової нерухомості, а більш орієнтовані на готове житло, а ті, які кредитують – то в середньому під 20% (є певні акційні пропозиції, де відсоток на перший рік може складати 5,9%). Особливо для великих міст такий варіант не підходить – нове житло органічно займає левову частку ринку, і якщо не давати гроші на його купівлю, це призведе до системних перекосів. Також в цьому випадку механізм іпотеки не буде працювати на повну, максимум, на 20-30% від свого потенціалу", – пояснив Олексій Коваль.

Нагадаємо, в квітні Національний банк України знизив облікову ставку до 8%. Після цього Президент Володимир Зеленський анонсував іпотеки для населення під 10%.

Довідково

Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris" та інші.