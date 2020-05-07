Т.в.о. міністра енергетики Буславець за березень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець за березень становила 20 тис. гривень, її заступників - від 47 тис. до 99 тис. гривень, в той час, як остання заробітна плата колишнього міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля за березень склала 28,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Буславець в березні, становила 20 241 гривню, з них посадовий оклад склав 20 241 гривню.

Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, становила16 294 гривні.

Сума коштів, нарахована бывшемувременно виконуючому обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталію Шубіну в березні, становила 54 676 гривень, з них посадовий оклад сановиви 28 851 гривню, виплати, розраховані із середньої заробітної плати - 25 825 гривень.

Зарплата заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтина Чижика склала 47 230 гривень, Ірини Ставчук - 47 230 гривень, Олексія Рябчина - 47 230 гривень, Сергія Масліченко - 73 561 гривню, Володимира Головатенко - 99 264 гривні, Романа Абрамовського - 47 230 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати в Мінекоенерго

Зарплати в Мінекоенерго за березень

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в четвер призначив тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгу Буславець, при цьому перший заступник міністра Віталій Шубін, який до сьогоднішнього дня тимчасово виконував обов'язки міністра, звільнений.

Також Ольга Буславец заявила, що вартість "зеленої" енергії для економіки повинна бути знижена.