Ідея майнить криптовалюту за рахунок атомних станцій нічим не закінчиться, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус не бачить перспектив у майнинге кріптовалюти на українській електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За останні роки я брав участь в багатьох розмовах про будівництво майнингових центрів (дата-центрів) в Україні. Всі ці розмови закінчувалися нічим, тому що є десятки країн в світі, де електроенергія набагато дешевше, ніж в Україні. Впевнений, так само закінчиться і ця ініціатива", - написав Герус.

Він додав, що національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами окремо взятим споживачам.

"Але навіть якщо так, то наскільки правильно і справедливо давати спеццену на майнінг кріптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств", - підкреслив Герус.

Крім того, він зазначив, що проблеми "Енергоатому" з продажу електроенергії виникли із-за того, що йому заборонили її продавати, тому що на компанію вручну накладаються адміністративні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС.

Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю.