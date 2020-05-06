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06 травня 2020, середа, 11:08 6
Фінанси 2020-05-06T13:45:04+03:00
Українські Новини
У київських обмінниках долар падає. Курс валют на 6 травня

У київських обмінниках долар падає. Курс валют на 6 травня

Ирина Николенко
Курс валют, курс євро, долар до гривні, курс валют сьогодні
Курс валют на 6 травня
Курс валют на 6 травня

В той час як НБУ понизив гривню 6 травня, курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків також знизився порівняно з 5 травня на 1,26 коп. до 27,1774 UAH/USD станом на 9:30, а курс купівлі долара підвищився на 0,54 коп. до 26,8452 UAH/USD. Такі дані опублікували BIN.ua, передають Українські Новини.

У середу середній курс купівлі євро знизився на 8,83 коп. до 28,8952 UAH/EUR, тим часом курс продажу знизився на 12,98 коп. до 29,4545 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро
  Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8452 27,1774 28,8952 29,4545
Максимальний 26,9500 27,6000 29,1500 29,9000
Мінімальний 26,7000 27,0600 28,4500 29,2300

Раніше Українські Новини повідомляли, долар може вирости – експерти зробили прогноз на валютному ринку. Також експерти розповіли, що буде з доларом після закінчення карантину.

У травні 2020 року Україна має виплатити борг за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США. Сума боргу – 1,1 мільярда доларів.

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