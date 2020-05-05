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  • Т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС, - депутат
05 травня 2020, вівторок, 17:12 12
Економіка 2020-05-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС, - депутат

Т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС, - депутат

Григорий Яковенко
криптовалюта, Енергоатом, Ольга Буславець, майнінг
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец доручила національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" опрацювати можливість реалізації проекту з майнингу криптовалют.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з опублікованим депутатом документом, Буславец доручила "Енергоатому" і виробничому підприємству "Енергоатом-Трейдинг" розробити нормативні і технічні питання можливості реалізації проекту за майнингу кріптовалюти, з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними электространциями.

Також вона доручила "Енергоатому" привести у відповідність з вимогами чинних нормативних документів резервні дизель-генератори на Запорізькій АЕС (Енергодар, Запорізька область).

Як повідомляли Українські Новини, ціни на електроенергію можуть підскочити через обмеження потужності енергоблоків АЕС.

Також НКРЭКУ пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення.

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