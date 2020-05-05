Арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко залишили в силі до 1 червня

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва, який продовжив арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко до 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційна скарга сторони захисту - без задоволення", - сказано в ньому.

Таким чином, суд відмовився задовольнити клопотання захисту і залишив у силі продовження арешту Антоненко.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є один і той же чоловік.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.