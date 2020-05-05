У МОЗ попередили про безсимптомних випадках СOVID-19, які підвищують загрозу заразитися

Кількість безсимптомних випадків СOVID-19 збільшується і підвищує загрозу поширення коронавірусу, яким в Україні заразилися 12697 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Міністерство охорони здоров'я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі", — сказано в ньому.

При цьому нагадується, що 4 травня був зафіксований рекордно низький відсоток хворих щодо загальної кількості активних хворих — 3,5% і рекордне співвідношення видужалих до хворих — 256 проти 366.

"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанньому дотриманні карантину Україні вдалося обійти найстрашніші сценарії. Як ми і припускали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до ослаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватись обмежувальні заходи, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", — сказав Зеленський.

У ході наради міністр охорони здоров'я Максим Степанов також відзвітував про проблему, коли дітей не брали в Інститут раку і національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" без тестування на коронавірус, які не могли забезпечити в цих медустановах.

Міністр повідомив про те, що розроблений алгоритм, згідно з яким дітей з усіх регіонів, які будуть їхати в ці лікарні в Київ, будуть тестувати на СOVID-19 за три дні до виїзду.

Як повідомляли Українські Новини, з 866 підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Київській області станом на ранок вівторка, 5 травня, 299 випадків - у Києво-Святошинському районі.

У Києві кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилася на 48 осіб до 1583 випадків.

Тим часом, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня.