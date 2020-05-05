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05 травня 2020, вівторок, 13:18 28
Економіка 2020-05-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
НКРЕКП пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення

НКРЕКП пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Електроенергія, платіжки, населення
Платіжка. Укрфото
Платіжка. Укрфото

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року.

Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 квітня, передають Українські Новини.

Згідно презентації НКРЕКП, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень в рік.

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує скасувати перехресне субсидування та забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Дане рішення дозволить додатково отримати понад 38 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах.

НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.

Також станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.

 
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