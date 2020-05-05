НКРЕКП пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год на місяць електроенергії з 1 січня 2021 року. Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 квітня, передають Українські Новини. Згідно презентації НКРЕКП, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень в рік. Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує скасувати перехресне субсидування та забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів. Дане рішення дозволить додатково отримати понад 38 млрд гривень. Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах. НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази. Також станом на 13 квітня Група ДТЕК Ріната Ахметова припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" в Угорщину і Румунію.