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04 травня 2020, понеділок, 15:50 11
Верховна Рада і партії 2020-05-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
На фінансування партій у другому кварталі виділили 71 млн гривень

На фінансування партій у другому кварталі виділили 71 млн гривень

Ярина Вацяк
Батьківщина, Голос, НАЗК, Верховна Рада, Слуга народу, Фінансування партій, Євросолідарність, ОПЗЖ
Верховна Рада
Верховна Рада

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило 71 млн гривень на фінансування парламентських партій у 2-му кварталі (квітень-червень) в той час, як у держбюджеті-2020 Рада "урізала" фінансування Міносвіти.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"30 квітня Національне агентство із запобігання корупції забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності... Загальна сума перерахованих коштів - 70,9 млн гривень", - йдеться в ньому.

Наголошується, що держфінансування у 2-му кварталі 2020 року отримали 5 парламентських партій:

  1. "Слуга народу" - 35,1 млн гривень;
  2. "Європейська солідарність" - 6,6 млн гривень;
  3. "Голос" - 4,7 млн гривень;
  4. "Опозиційна платформа - За життя" - 10,6 млн гривень;
  5. "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,7 млн гривень.

Крім цього, "Голосу" і "Європейської Солідарності" додатково перераховано по 3,5 млн гривень за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах.

Раніше фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.

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