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04 травня 2020, понеділок, 12:05 35
Судова влада 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно екс-генпрокурора Рябошапки

Суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно екс-генпрокурора Рябошапки

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Суд, САП, Руслан Рябошапка, Кримінальне провадження, Офіс Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкой, якому 5 березня Верховна Рада висловила недовіру.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на бездіяльність заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого, яке полягає у внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви.

У скарзі зазначається, що 14 квітня заявник засобами поштового зв'язку направив на адресу керівника САП заяву про вчинення Рябошапкой кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, 368 Кримінального кодексу.

Проте справу не було відкрито.

28 квітня Вищий антикорупційний суд зобов'язав САП відкрити справу і почати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому має залишити посаду.

Колишній генпрокурор Рябошапка живе з родиною у Франції та не повернувся в Україну на час карантину.

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